اكتشفت سيدة مصرية أن زوجها يخونها مع أختها ما جعلها ترفع دعوى ضده لتطليقها منه.

وقالت السيدة الثلاثينية للمحكمة: ” اختي مفرقش معاها الدم اللي بيربطنا ولا حياتنا اللي عيشناها سوا لحظة بلحظة وجوزي نسي سنين الحب اللي جمعتنا”.

وأوضحت أن زواجهما استمر لمدة 13 سنة أنجبا خلالها 3 أطفال بذلت مجهودا مضنيا لتربيتهم أحسن تربية مع مرور حياتها وزوجها ببعض المشكلات التي كانت تعكر صفوها، لكنها كانت تمر بهدوء.

وأضافت أنها منذ فترة كانت تلاحظ تعاملا غريبا بين زوجها وشقيقتها وكثرة تحدثهما معا وبدأ الشيطان يلعب في رأسها، إلا أنها كانت تطرده وتقنع نفسها بأنه يعاملها كأخته ومستحيل أن تجمعهما علاقة محرمة فهو يحبها ويحترم شقيقتها.

وتابعت أنها ذات يوم اضطرت للعودة مبكرا من العمل في غير موعدها وعندما دخلت إلى شقتها واكتشفت خيانة زوجها وشقيقتها.