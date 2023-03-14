تلقى منتخب روسيا لكرة القدم دعوة للمشاركة في بطولة ينظمها اتحاد آسيا الوسطى في يونيو المقبل.

وأوضح اتحاد طاجيكستان لكرة القدم أمس الاثنين أنه تمت دعوة روسيا للمشاركة في البطولة الأولى التي ينظمها اتحاد آسيا الوسطى للرجال وستقام في الفترة ما بين 9 – 21 يونيو بجانب الأعضاء الستة للاتحاد بالإضافة لمنتخب آخر لم يحدد بعد.

ويعد اتحاد آسيا الوسطى جزءا من الاتحاد الآسيوي وتأسس في 2014، ويضم دول أفغانستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان.

يذكر أنه تم حظر الفرق الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية ومسابقات الاتحاد الدولي (الفيفا) منذ أن بدأت موسكو ما تصفه «بعملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.