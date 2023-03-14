أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم من حلف على شيء ولم يفِ بالحلف.
وقال السليمان: “أن من حلف على أمر ورأى أنه قد أخطأ أو أن هناك شيء خير منه فيكفر عن يمينه ويأتي بما هو خير”.
وأضاف: “هذا ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحلف على أمر ويرى أمر خير منها فيكفر عن يمينه ويأتي بما هو خير”.
واستشهد بقول رسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْر”.
#فتاوى | الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح حكم من حلف على شيء ولم يفِ بالحلف؟ pic.twitter.com/rjIPV7nU0X
— قناة السعودية (@saudiatv) March 14, 2023
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