أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم من حلف على شيء ولم يفِ بالحلف.

وقال السليمان: “أن من حلف على أمر ورأى أنه قد أخطأ أو أن هناك شيء خير منه فيكفر عن يمينه ويأتي بما هو خير”.

وأضاف: “هذا ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحلف على أمر ويرى أمر خير منها فيكفر عن يمينه ويأتي بما هو خير”.

واستشهد بقول رسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَل الَّذِي هُوَ خَيْر”.