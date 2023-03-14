أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، اليوم الثلاثاء، اعتماد نظام بطولة كأس العالم 2026 والذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتضمن النظام الجديد لبطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبا بدلاً من 32، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، و12 مجموعة بدلاً من 8.

وبذلك سيزيد عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 80، والتي كان يمكن لعبها في إطار نظام بـ16 مجموعة مكونة من ثلاثة فرق.

كما يتضمن تأهل أول فريقين من كل مجموعة وأفضل 8 ثوالث إلى الدور الثاني من كأس العالم.