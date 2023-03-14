أعلن المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، الدكتور ناصر الجهني، عن إضافة الكشف المبكر للسرطان عند النساء، بالإضافة إلى موانع الحمل، لمنظومة التأمين الصحي.

وقال “الجهني” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن “الضمان الصحي حَدّث حزمة المنافع الأساسية في الأول من أكتوبر 2022، وحرصنا في هذا التحديث على التركيز في المنافع التي يحتاجها المستفيدون، حاصة المنافع التي يستفيد منها النساء”.

وتابع :” أضفنا الفحوصات الاستكشافية المبكرة لأمراض السرطان، مثل سرطاني الثدي وعنق الرحم، إلى جانب الفحص المبكر عن هشاشة العظام، علاوة على إضافة موانع الحمل، وعلاجات ما بعد الطمث للنساء”.