شهدت مباراة النصر وأبها المقامة اليوم الثلاثاء، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، انفعال البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتلقيه بطاقة صفراء.
ووثقت الكاميرات غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول، فيما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء.
وانتهى الشوط الأول 3-0 لصالح النصر، حيث سجل ثلاثية النصر كل من سامي النجعي، وعبدالله الخيبري، ومحمد مران.
غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول.. والحكم يشهر البطاقة الصفراء 🟨#أغلى_الكؤوس
#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/9KeUxKezzc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
الدون أصبح الدلوعة