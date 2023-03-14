شهدت مباراة النصر وأبها المقامة اليوم الثلاثاء، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، انفعال البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتلقيه بطاقة صفراء.

ووثقت الكاميرات غضب كريستيانو رونالدو مع نهاية الشوط الأول، فيما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء.

وانتهى الشوط الأول 3-0 لصالح النصر، حيث سجل ثلاثية النصر كل من سامي النجعي، وعبدالله الخيبري، ومحمد مران.