أوضحت المحامية نسرين العيسى، الحقوق التي يجب على المرأة ألا تغفلها في حال كان لديها حقوق في الشركات العائلية.

وذكرت أنه يحق للمرأة في الشركات العائلية توكيل زوجها أو أحد أولادها أو أي شخص مؤهل لحضور الجمعيات العمومية بدلا منه أو يرافقها في الحضور، مضيفة أن النظام وفر الحماية لأي فرد توكله المرأة بحضور الجمعية حتى ولو رفض أخواتها أو أفراد أسرتها المشاركين في الشركة ذلك، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ونصحت بأن تحرص المرأة على حقوقها بالشركة، وذلك بالإطلاع على القوائم المالية وحسابات الشركة التي يكون لها حقوق فيها، مضيفة أن يكون هدفها من هذا الإطلاع هو أن يكون لها قيمة مضافة للشركة، وليس مجرد المعرفة فقط.

وأكدت أن مشاكل الشركات العائلية موجودة بكل مكان بالعالم، وتظهر للمرأة بشكل أكبر في حال الميراث، مضيفة أن بعض الأبناء قد يعتقدون أنه يجب أن يكون لهم دور أكبر في الشركة، وقد ينجم عن ذلك مشاكل وبعضهم قد يلجأ للتلاعب في القوائم المالية أو قد يغيرون عقد التأسيس، وحينها تحدث الخلافات.