أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الثلاثاء، نظام منافسات كأس العالم للأندية الجديد، بدءًا من نسخة 2025 التي تشهد مشاركة 32 فريقًا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، موضحًا أن القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقًا للاتحاد القاري.

أما القارات التي يتأهل منها 4 فرق مثل أفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024.

وبذلك يشارك فريق الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021.

وحدد “فيفا” آلية تأهل الأندية الآسيوية والأفريقية لكأس العالم للأندية 2025،، موضحا أن أبطال دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا فترة 2021-2024 يتأهلون بشكل مباشر إلى مونديال الأندية.

كما حدد آلية تأهل الأندية الأوروبية، موضحا أن أبطال دوري أبطال أوروبا فترة 2021-2024 يتأهلون بشكل مباشر إلى مونديال الأندية، فيما يتم تحديد الأندية المتبقية من خلال تصنيف الأندية في نفس الفترة 2021-2024.