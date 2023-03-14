عاقب أب طفله كان يلعب ألعاب الفيديو على هاتفه بعد منتصف الليل، رغم أنه كان عليه الاستيقاظ للمدرسة مبكرًا في صباح اليوم التالي.

وخضع الطفل لعقوبة قاسية من والده بجعله يلعب ألعاب الفيديو حتى ينهكه التعب، وذلك بعدما ضبطه يلعب على هاتفه في الساعة 1 صباحًا في إحدى الليالي المدرسية.

ونقلت صحيفة “متروبوليس” عن الوالد قوله إنه كان غاضبًا عندما وجد ابنه يلعب على هاتفه بينما كان يجب أن يكون نائمًا، لكنه لم يعرف كيف يتصرف في البداية.

وأراد الأب أن يعلم الصبي درسًا لن ينساه بسهولة، فبدلاً من توبيخ الصبي، أخبره فقط أنه يمكنه اللعب على هاتفه بدلاً من النوم، مضيفًا أنه يمكنه حتى قضاء يوم إجازة من المدرسة حتى يلعب أكثر.

وبعد حوالي 17 ساعة من اللعب، استجدى الصبي والده للسماح له بالنوم، ووعد بأنه لن يلعب مرة أخرى على هاتفه خلف ظهر والديه، حتى أنه وافق على وضع وعده كتابيًا، لجعله رسميًا.