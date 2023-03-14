قال الكاتب الصحفي، عبد الله المزهر، إنه يعتقد أنه لو اختفى إعلاميو الهلال والنصر من الساحة فستكون الحياة أكثر سعادة.

وأضاف أن الجمهور أعقل من الإعلام الرياضي بكثير، لافتا إلى أن أغلب البرامج الرياضية يتحدثون عن المؤامرات واللجان والشتائم، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وكل ماكان الإنسان وقح أكثر كل ماكانت مكانته أعلى بين الجماهير، مؤكدا أن الجماهير المتعصبة موجودة في كل مكان.

فيديو | الكاتب الصحفي عبد الله المزهر:

أغلب البرامج الرياضية يتحدثون عن المؤامرات واللجان والشتائم.. وكل ماكان الإنسان وقح أكثر كل ماكانت مكانته أعلى بين الجماهير#الراصد pic.twitter.com/Mbsf5BAdaf — الراصد (@alraasd) March 14, 2023