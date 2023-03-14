أعلنت شركة «آبل»، عن سعر آيفون 15 برو max، الذي يتميز بتقنيات وخواص جديدة، من كاميرا فائقة، وخاصية التقريب بمعيار IP68 البصري، فضلًا عن مقاومة الهاتف للماء والغبار، وسط تساؤلات عن ألوان الهاتف.

وبلغ سعر آيفون 15 برو max بالدولار الأمريكي 1100 دولار، مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر، ويدعم الهاتف الشحن بقوة 45 واط، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وغير قابلة للإزالة، ويحتوي الجهاز على كابل USB Type-C، ودبوس لإخراج الشرائح.

يتميز آيفون 15 برو max بمميزات عديدة منها، خاصية Always-On display وتقنية HDR10 وDolby Vision وTrue-tone، إضافة إلى تدرج لوني واسع مع وضع حماية العين، وإمكانية اختيار الوضع الليلي، وتتراوح درجة السطوع بين 1000 و2000 شمعة، مع طبقة حماية من زجاج سيراميك مقاوم للخدش، وطبقة مقاومة للزيوت، وبصمات الأصابع، بحسب موقع «GSMArena»، المتخصص في الأخبار التقنية.

ويمتلك آيفون 15 برو max كاميرا فائقة، تستخدم التركيز التلقائي أوتو فوكوس «AF»، وتستطيع التقاط الصور بزاوية واسعة «Ultrawide»، مع تقنية التثبيت البصري «OIS»، والتقريب البصري حتى 3x، ويعد الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 «مقاومة الماء تصل إلى 6 أمتار، و30 دقيقة تحت الماء».