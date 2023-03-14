أكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة مستقلة يأتي إكمالاً لحزمة القرارات الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن برنامج تحول القطاع الصحي لتبقى صحة الإنسان أولاً في هذا الوطن.

وقدم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح مملوكة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأن يكون اسمها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.