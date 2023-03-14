أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غدًا، بجميع مدارس مدينة تبوك وقرها، وفي مدارس محافظة تيماء وقراها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” للطلاب والطالبات عبر منصة “مدرستي”.