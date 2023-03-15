قال العباس الحازمي، مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل، إنه تم تطبيق تقنية لتبريد الطرق في الرياض على مساحة تقدر بألف متر مسطح من مواد مصنوعة محليا.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق بحثي بالشراكة مع وزارة الشؤون البلديةوالقروية والإسكان لبحث كيفية تطبيق التقنية، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن هذه التقنية تعتمد على ألوان عاكسة للحرارة، أي تعكس درجة الحرارة ولا تجعل الأسفلت يمتص الحرارة، مضيفا أنه سيتم دراسة مدى نجاح التجربة وآراء العموم حيالها.

وأكد أن الغرض من التقنية تخفيض درجة الحرارة في المحيط العام بما يقلل من استهلاك أجهزة التكييف والكهرباء ورفع جودة الحياة، منوها أن المادة المستخدمة في التبريد مادة محلية الصنع، وهي مجموعةمن المواد المطورة.