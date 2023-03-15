أوضح بدر الجارالله الاستشاري وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، ما إذا كان هناك علاقة بين عمليات تحويل المسار، ومتلازمة الأمعاء القصيرة.

وبين الجارالله أن تحويل المسار يعتبر نفس فكرة متلازمة الأمعاء القصيرة، فهي تتضمن تخفيف امتصاص الجسم من الأغذية وبالتالي ينقص وزن الإنسان.

وشرح فكرة متلازمة الأمعاء القصيرة وأعراضها موضحا أن الشخص الطبيعي ممكن الأمعاء الدقيقة تصل لديه لـ 7 أو 6 أمتار، بينما أصحاب الأمعاء القصيرة تصل فيه لمتر واحد، وبالتالي يحتاج لخطة علاجية سواء دعامية أو وريدية حتى يحصل على المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم.

هل عمليات تحويل المسار لها علاقة بمتلازمة الأمعاء القصيرة؟.. إجابة د. بدر الجارالله – استشاري وأستاذ أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد @badraljarallah#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z6Io1B8666 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 14, 2023