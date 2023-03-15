اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ بسباعية نظيفة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية.

وأحرز المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند أهدافه الخمسة خلال 63 دقيقة، وسجل إيلكاي غندوغان هدفا.

وبالرغم من خروج هالاند، هز سيتي الشباك عندما اختتم دي بروين أهداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة إنتر ميلان و بورتو البرتغالي، وبالتالي تأهل إنتر ميلان الإيطالي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

حيث فاز إنتر ميلان ذهابا 1 – صفر على ملعبه، ليتفوق بهدف دون رد وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة.