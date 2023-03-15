قال الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى فريق الفيحاء، إنه لن يرفع دعوى قضائية ضد المصري طارق حامد، لاعب الاتحاد.

وعلق ستويكوفيتش، على ما تردَّد عن نيته مقاضاة حامد، قائلا:”أنا لا أفهم العربية، إلا قليلًا، وكل ما أخبرني به كان عن ركلة الجزاء. للتلخيص، لن أقاضيه، ولاعب الاتحاد لم يفعل شيئًا خاطئًا، أو سيئًا، كل شيء كان رياضيًّا”، وفق الرياضية.

وكان مقطع فيديو، انتشر لطارق حامد، يتحدث إلى فلاديمير، أشعل الجدل بعدما وصفه متابعون بأنه حمل ألفاظًا وعبارات غير لائقة من لاعب الوسط المصري تجاه حارس الفيحاء.