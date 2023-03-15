أكد نواف المهدي وكيل أعمال الحارس المصري الدولي محمد أبوجبل أن موكله لم يحصل على كامل عقده الذي وقعه مع النصر مطلع العام الماضي.

وقال نواف المهدي إن التسوية تمت باتفاق جميع الأطراف وتم سحب الشكوى المرفوعة لدى فيفا، إذ أن فكرة التسوية بدأت بمبادرة من الطرفين.

وأشار: النصر لا يريد أن يكون عليه قضايا تعاقدية، ونحن عندما فكرنا بشكل عميق اتخذنا القرار لأن حتى لو صدر القرار الآن فسيكون هناك جولة في محكمة التحكيم الرياضي “كاس” قد تطيل أمد القضية.

وتابع أن موكله لم يحصل على كامل عقده المبرم مع النصر، كما رفض الحديث عن قيمة التعويض.