أعلنت الفنانة دينا حايك عن تعافيها من مرض سرطان الثدي بعد خضوعها ل ٢٠ جلسة للعلاج الإشعاعي.

وقالت دينا حايك: “أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا”.

وتابعت: “تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان وهاي حقيقة، وكنت بحاول تجنبه دايمًا”.