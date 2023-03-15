كشفت شركة تمكين للتقنيات (Tamkeen)، عن توفر وظائف عن بعد للعمل بمجال (خدمة العملاء) لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– ممثل خدمة العملاء.

(CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE)

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– مهارات تواصل ممتازة.

– مهارات الاتصال.

– إيجاده اللغة الإنجليزية.

– مهارات مايكروسوفت اوفيس.

– مهارات حل المشكلات.

– الإلمام بمهارات خدمة العملاء.

– المرونة للعمل في مناوبات متغيرة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر بوابة التوظيف .