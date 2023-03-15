علق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على مباراة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الهلال ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال النوفل :” أي شيء يفعله الهلال هذا الموسم نقول له ” كثر الله خيرك ” بسبب الاصابات وعدم قدرته تسجيل لاعبين والأندية الأخرى تسجل لاعبين”.

وأضاف ” لكن أمام الهلال لابد أن يكون هناك عصف فني في نهاية الموسم، حتى على مستوى اللاعبين السعوديين بسبب المستويات الهابطة بين عدد من نجومه، ولكن الشئ الايجابي في الهلال هو القدرة على استخراج الإبداع لدى ميشيل”.