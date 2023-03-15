كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، وسكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات السكرتارية، الدراسات الإدارية، إدارة المكاتب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 14 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون