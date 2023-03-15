أوضح استشاري أمراض القلب تانماي يرمال جاين بـ مستشفيات مانيبال أن هناك العديد من الأمراض والحالات التي تتعلق بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

الشعور بالألم في أصابع اليدين والقدمين:

يمكن أيضًا الإشارة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول عن طريق أصابع اليدين والقدمين المؤلمة، لذا يؤدي تراكمه في شرايين الدم إلى الشعور بالألم والوخز في هاتين المنطقتين.

وأشار إلى أن فرط الكوليسترول يكون له رواسب صفراء اللون على الجلد، خاصة حول العين وأحيانًا في راحة اليد والجزء الخلفي من الساقين

ولفت إلى أنه في حال وصلت الحالة إلى مستويات الدهون الثلاثية المفرطة، يؤدي ذلك إلى تكوين مجموعات من الرواسب الدهنية في الجسم، ما يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول وثلاثي غليسريد الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية لدى المريض.