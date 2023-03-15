يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9، اذا استمر النقص لفترة من الوقت إلى الإصابة بفقر الدم الضخم الأرومات، وهو نوع من فقر الدم كبير الكريات.

ولتجنب العواقب الصحية لنقص الفيتامين يجب ملاحظة الأعراض مبكرا. ويقول الخبراء في Johns Hopkins Medicine، إن نسيج اللسان قد ينطوي على علامة محذرة على نقص فيتامين B9.

وأشار الخبراء إلى أن اللسان “الأملس واللين” يدل على نقص فيتامين B9، بالإضافة إلى:

– جلد شاحب

– قلة الشهية

– تذمر

– نقص الطاقة

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9 إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وتشوه خلايا الدم الحمراء في الجسم.

وتشمل الأعراض الإضافية التي يجب الانتباه إليها، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ما يلي:

– التنفس السريع

– ضيق في التنفس

– الصداع

– عسر الهضم

– الخفقان

– التغييرات المعرفية