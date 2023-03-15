وصلت خسائر أسهم القطاع المالي عالمياً لأكثر من 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين، إذ خفض المستثمرون تعرضهم للبنوك من نيويورك إلى اليابان في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي».

وانخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر.

وقامت وكالة «موديز» بخفض تصنيف بنك «سيغنتشر»، الذي أغلقته السلطات الأمريكية هذا الأسبوع بعد انهياره في خضم أزمة أشعلها سقوط بنك «سيلكون فالي» وأثارت حالة من الذعر في الأسواق.

وأوضحت «موديز»، أنها صنفت الديون الثانوية لبنك «سيغنتشر» عند مستوى «C» وهي تعتبر أدنى درجة في التصنيفات غير الاستثمارية.

وقالت وكالة التصنيف الائتمانية:” أنها وضعت 6 بنوك أمريكية أخرى قيد المراجعة لخفض تصنيفها، وهي «فيرست ريبابليك بنك، وزيونس بانكورب، وكوميركا إنك، وويسترن أليانز بانكورب، ويو إم بي فاينانشيال كورب، وإنترست فاينانشيال كورب».

وفي السياق، قال كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «كريدي سويس غروب إيه جي» جون وودز، أن الأسواق المالية تسير على قشر البيض.”

وأضاف:” نحتاج إلى معرفة التأثير المحتمل الذي يمكن أن يحدثه هذا على نطاق أوسع في السوق بدقة، وإحساسي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة لأن هذا يتعلق إلى حد كبير بمخاطر السيولة.”