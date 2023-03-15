استقبل روبوت آلي الأمير مقرن بن عبدالعزيز خلال زيارته لجامعة الأمير مقرن في ⁧المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو الروبوت الآلي خلال استقبال سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز قائلاً :” أهلا بك سمو الأمير في رحاب جامعتك”، مضيفاً ” أعرفكم بنفسي أنا الروبوت بيان تم تطويري بأيدي طلاب الجامعة”.

ورعى الأمير مقرن بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لجامعة الأمير مقرن في المدينة المنورة، حفلَ توزيع جوائز رواد المسؤولية الاجتماعية والشركاء الإستراتيجيين الذي نظمته الجامعة.