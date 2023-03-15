قال وزير المالية، محمد الجدعان، أن أحداث بنك سيليكون فالي يقدم دروسًا مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

وأضاف الجدعان في افتتاح أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي :” أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في انتظام مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع من الأزمات.

وتابع :” أنه في السوق السعودي يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جدا لتحقيق مستهدفات رؤية 2023. ”

واستطرد: ” بالنسبة لنا في القطاع العام فإن ما نهدف إليه هو الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع.”