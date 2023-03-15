دخل توأم بحجم كف اليد موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارهما الأخف وزنا والأقل عمرا عند الولادة في واقعة وصفها الخبراء بالمعجزة.

وولدت الأم شاكينا راجيندرام (35 عاما) التوأم بعد مرور 21 أسبوعا و 5 أيام فقط، أي قبل موعد الولادة بنحو أربعة أشهر.

وُلدت الطفلة “أديل” بوزن أقل من 330 غراما، ثم انضم إليها شقيقها أدرايل بعد 23 دقيقة بوزن أقل من 420 غراما.

وكان الطفلان بحجم “كف اليد” ووزنهما مثل علبة صودا، ويمكن رؤية أعضائهما بسبب جلدهما الشفاف، حيث استخدم الأطباء إبرة بحجم أقل من 2 مليمتر، لإمدادهما بالتغذية.