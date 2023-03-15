كشفت السلطات التركية اليوم الأربعاء، عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وارتفع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.

وذكرت تقارير، أن الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.

ووثق مقطع فيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية، فيما أظهر آخر حجم الكارثة، إذ سحبت مياه الفيضانات عددا كبيرا من السيارات بداخلها أشخاص.