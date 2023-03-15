أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أمرا بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2015، بإنهاء الإجراءات الفورية للمركبات المستوردة في منفذ النويصيب على حدود المملكة قبل دخولها إلى ⁧‫الكويت‬⁩.

ويأتي ذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 19 مارس الجاري، بالتعاون ما بين ( وزارة الداخلية «الادارة العامة للمرور» – وزارة التجارة والصناعة – الادارة العامة للجمارك – الهيئة العامة للصناعة – بلدية الكويت – الهيئة العامة للبيئة – وزارة المواصلات ) في نفس الوقت.