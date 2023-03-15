طالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، هيلينا إسكندر، اليوم الأربعاء، بالقبض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام إن المطالبة بالقبض على حاكم المصرف المركزي تأتي بموجب اتهامات بالتورط في في جرائم رشى وغسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.

وأشارت إلى أن القرار يتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأملاك العقارية للمتهمين وأزواجهم والأولاد القاصرين “لمنعهم من التصفف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية”.

وذكر مصدران لوكالة “رويترز”، إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

ويتم التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة. ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى غد الخميس.