بالفيديو.. هند الحميدان: مشروعان لتصنيع البلازما واليقظة الدموية قريبًا

أكدت المدير العام التنفيذي لمركز عمليات خدمات نقل الدم بوزارة الصحة في المملكة الدكتورة هند الحميدان، أن قريبًا سيتم ولادة مشاريع استراتيجية حيوية لتحقيق رؤية المملكة في سلامة المرضى.
وأوضحت الدكتورة هند الحميدان، خلال ورشة البلازما واليقظة الدموية، أن ذلك سيكون عبر مشروعان لتصنيع البلازما واليقظة الدموية، لافتة إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني كبير وعلم الدم متطور جدا وجزء منه هو تصنيع البلازما.
وأشارت إلى أن تلك هي آخر مشاريع متطورة على مستوى العالم العربي والعالم أجمع، مضيفة أن مشروع البلازما هو مشروع استراتيجي للمملكة العربية السعودية وسيولد عن قريب.
فيديو | المدير العام التنفيذي لمركز عمليات خدمات نقل الدم بوزارة الصحة في المملكة
د. هند الحميدان:
قريبا ولادة مشاريع استراتيجية حيوية لتحقيق رؤية المملكة في سلامة المرضى عبر مشروعان لتصنيع البلازما واليقظة الدموية#ورشة_البلازما_واليقظة_الدموية #جمعية_دمي pic.twitter.com/uRNJb9w5d5
— جمعية دمي (@DAMY_MED) March 15, 2023
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