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الاربعاء15 مارس

بالفيديو.. هند الحميدان: مشروعان لتصنيع البلازما واليقظة الدموية قريبًا

منذ 33 دقيقة
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أكدت المدير العام التنفيذي لمركز عمليات خدمات نقل الدم بوزارة الصحة في المملكة الدكتورة هند الحميدان، أن قريبًا سيتم ولادة مشاريع استراتيجية حيوية لتحقيق رؤية المملكة في سلامة المرضى.

وأوضحت الدكتورة هند الحميدان، خلال ورشة البلازما واليقظة الدموية، أن ذلك سيكون عبر مشروعان لتصنيع البلازما واليقظة الدموية، لافتة إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني كبير وعلم الدم متطور جدا وجزء منه هو تصنيع البلازما.

وأشارت إلى أن تلك هي آخر مشاريع متطورة على مستوى العالم العربي والعالم أجمع، مضيفة أن مشروع البلازما هو مشروع استراتيجي للمملكة العربية السعودية وسيولد عن قريب.

 

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