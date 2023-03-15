كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» في جميع مناطق المملكة بدءاً من 1444/8/23 الموافق 2023/3/15، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

وتضمن قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» في مرحلته الأولى توطين 4 مهن للسعوديين فقط ، وهي: «مراقب جوي، ملاح جوي، منسق حركة أرضية، مساعد طيار، وبنسبة 60% لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة 50% لمهنة مضيف طيران».

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران، والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.

فضلاً عن مساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيف للسعوديين، إضافة إلى أولولية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).