أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، أن المملكة حققت أرقامًا قياسية في وتيرة النمو الاقتصادي بالعام الماضي بأكثر من 8%، وهو ما يعطي انعكاسًا لتداعيات الإصلاحات الاقتصادية القوية المنفذة في المملكة منذ سنوات.

وقال بلحاج، في حديثه على قناة العربية :” أن المملكة تعد مثالاً يقتدى به لعدة بلدان أخرى في الخليج أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة.

وأضاف:” أن أهم تحد لجميع البلدان النفطية ومنها المملكة هي انفتاح الاقتصاد على القطاع غير النفطي لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.”

ومن جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات وإجراءات سريعة لاحتواء أزمة البنوك.

وتابع: “لم نر أي تداعيات لأزمة البنوك الأميركية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. يبدو أن الأمور تحت السيطرة”

وأشار إلى أن المملكة تستعد لتنفيذ مشروعات ضخمة بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.