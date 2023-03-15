أكد المختص في التسويق وسلوك المستهلك الدكتور أحمد عجينة، أن أكثر من نصف المجتمع ترتفع لديه المصروفات الاستهلاكية في شهر رمضان.

وقال الدكتور أحمد عجينة، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن هناك دراسات كثيرة تتابع سلوك المستهلك في الأمور الاستهلاكية في شهر رمضان ووجدت أن أكثر من نصف المجتمع ترتفع لديه المصروفات في شهر رمضان المبارك.

وأشار المختص إلى أن هذا الارتفاع طبيعي إذا كان في الحد المعقول، وذلك بسبب كثرة المناسبات الاجتماعية وإقامة موائد الرحمن الذي أصبح هناك تقنين وتنظيم لها.