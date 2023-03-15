أكد استشاري جراحة التجميل الدكتور خالد عرب، أنه دائمًا ينصح المرأة بإجراء العمليات التجميلية بعد انتهاء رغبتها في الحمل تمامًا وذلك لتجنب المضاعفات.

وقال عرب خلال حديثه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية :” إذا أجرت المرأة عملية تجميلية قبل انتهاء رغبتها في الحمل، قد تتأثر النتيجة”، لافتًا أنها تتأثر بعد حملين أو ثلاثة .”