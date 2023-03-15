أهاب عميد الدراسات العليا في جامعة الملك سعود الدكتور هشام الهدلق بالجميع الاطلاع على شروط القبول في برامج الدراسات العليا عبر موقع الجامعة.

وقال الهدلق :” هذه هي المرحلة الثانية من مراحل القبول بعد تحديد شروط القبول، لدينا ١٩٣ برنامج مطروح، حيث أن جميع الشروط والمتطلبات متوفرة الجامعة”.

وأضاف ” فيما يخص الإعلام يوجد لدي الجامعة ماجستير آداب في الإعلام ودكتوراه الفلسفة في الاتصال والإعلام الرقمي”.

وتابع “اشتراطات الماجستير الحصول على درجة البكالوريوس بمعدل جيد مرتفع ويمكن التقديم على بوابة القبول بالنسبة للدكتوراة أن يكون حاصل على درجة الماجستير بنظام الانتظام وبتقدير جيد جدا وهناك أيضا بعض الاختبارات المطلوبة “.