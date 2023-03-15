وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتحويل عقود المتعاقدين إلى عقود سنوية.

حيث أكد معالي الرئيس العام أن هذا التوجيه يأتي، في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والتقنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية، تتوافق مع مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية (٢٠٢٤)، التي جاءت لتحقيق ورؤية المملكة (٢٠٣٠).

يأتي هذا التوجيه دعماً للكفاءات الوطنية وتقديراً لجهودهم الملموسة في تجويد منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين والحجاج ، وترجمة للعناية الفائقة والرعاية الكريمة التي يلقاها الحرمان الشريفان من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.

كما وجه معالي الرئيس العام كلمته لجميع العاملين والعاملات ببذل المزيد من العطاء والاهتمام، بعد أن شرفهم الله -عز وجل- بخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وختم معاليه حديثه سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لجميع العاملين والعاملات بالرئاسة العامة، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.