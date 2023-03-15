رد الشيخ سعد الشثري على سؤال حول حكم الحلف بالنبي ﷺ، أو بالأمانة، مؤكدا أنه لا يجوز.

وقال الشثري: “الحلف هو تعظيم الإنسان لكلامه وتأكيده بذكر معظم يؤكد صدقه، والحلف لا بد أن يكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته”.

واستشهد بقول النبي ﷺ: “من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت”، وقوله ﷺ: “لا تحلفوا بأبائكم”.

وأضاف: “كما نهى النبي ﷺ عن الحلف بالأمانة فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بغيرها”.