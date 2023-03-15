شهد حي «العارض» شمال الرياض عصر اليوم تساقط كثير للأمطار وحبات البرد.

كما شهدت عدة أحياء بالرياض نفس الحالة، وسط تنبيهات من الأرصاد والدفاع المدني بتوخي الحيطة والحذر.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض، حتى العاشرة مساء اليوم، مشيراً إلى أن ذلك سيصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

فيديو | تساقط زخات البرد بغزارة في حي العارض شمال #الرياض_الآن #الإخبارية pic.twitter.com/VGJhqcd1fR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023