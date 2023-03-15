استدعى مدرب السويد ياني أندرسون مهاجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ 41، إلى صفوف المنتخب الذي يواجه بلجيكا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال مدرب السويد في بيان رسمي له: “خاض زلاتان ثلاث مباريات بديلاً في صفوف ميلان، ويشعر بأنه في حالة بدنية جيدة، على الرغم من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة”.

وأضاف: “من وجهة النظر هذه، أعتقد أنه يستطيع المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل أيضاً خارجه”.

وجاء انضمام زلاتان إلى صفوف المنتخب السويدي بعد غياب استمر 9 أشهر؛ بسبب إصابة في الركبة خاصة أن منتخب بلاده غاب نهائيات مونديال قطر 2022.