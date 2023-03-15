أيدت محكمة مصرية حكم السجن 6 سنوات بحق فتاة التيك توك مودة الأدهم لإدانتها بالإتجار بالبشر.

وجاء في حيثيات الحكم بالجنايات على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، أنها «بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولًا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور».

كما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها «ساندي» مُعرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك، وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقًا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر، سعيًا من المتهمة المذكورة لتحقيق مآربها من المنفعة المادية، كما ظهرت مع الطفل ياسين في مقطعيِّ فيديو بالرقص معه مُعرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي.

وإثر صدور هذا القرار من محكمة النقض المصرية، يكون حكم الإدانة قد أصبح حكما نهائيا ولا يجوز الطعن فيه.