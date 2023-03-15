نوهت وزارة الحج والعمرة بطريقة إلغاء الحجز في حال إصدار أو عدم إصدار تصريح الحج لهذا العام.

وذكرت أنه في حال تم إصدار تصريح أداء الحج فيتم إلغاء التصريح أولا من منصة أبشر، ثم إلغاء الحجز من موقع الوزارة أو تطبيق نسك، مضيفا أنه عند الإلغاء بتاريخ 1444/10/15هـ أو بعده فسيتم حسم المبالغ حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة.

وأضافت أنه في حال لم يتم إصدار تصريح أداء الحج فيتم إلغاء الحجز مباشرة من موقع الوزارة أو تطبيق نسك، أو لن يتم جسم أي مبالغ عند إلغاء قبل تاريخ 1444/10/15هـ، إلا في حال رفض إصدار التصريح، فيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة.