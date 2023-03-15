أكد استشاري الجلدية د. ظافر بن حافظ أن ما يشاع إليه بشأن فوائد الكوارع في زيادة الكولاجين بالجسم غير صحيح.
وأضاف “بن حافظ” خلال مداخلة مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الكولاجين هو بروتين يتم إنتاجه ذاتيًا في الجسم، ويصعب الحصول عليه من مصدر نباتي أو حيواني عن طريق الفم.
وأضاف، أن الطعام غير الصحي والتدخين والتعرض للشمس يؤدي إلى زيادة تكسر الكولاجين، بينما يؤدي كريم فيتامين أ الموضعي إلى تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد ويتوفر بسعر رخيص.
فيديو | استشاري الجلدية د. ظافر بن حافظ يفند مقولة "الكوارع تفيد في زيادة الكولاجين بالجسم" ويقول:
كريم في الصيدلية لا تتجاوز قيمته 17 ريالا يعتبر المحفز الأشهر على مستوى العالم#الراصد pic.twitter.com/2cVHUSnavW
— الراصد (@alraasd) March 15, 2023
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