وقع اليوم أعمال شغب عنيفة في مدينة نابولي، بين جماهير نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع الشرطة الإيطالية.

كما شهدت الاشتباكات قيام جماهير نابولي بإشعال الألعاب النارية، وذلك بالتزامن مع المباراة التي أقيمت بين نابولي وفرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، أصدر قرارا بحرمان الألمان من الحضور الجماهيري في لقاء نابولي، لكن 600 مشجع من فرانكفورت أصروا على حضور اللقاء الأوروبي، رغمًا عن الشرطة الإيطالية، ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة.