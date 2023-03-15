كشف العالم في مجال الذكاء الاصطناعي م. إياد السباعي تفاصيل تلقيه خبر حصوله على الجنسية السعودية.

وقال “السباعي” خلال ظهوره في برنامج الراصد : وصلني اتصال يقول من شخص في وزارة الاتصالات يقول فيه “مبروك حصلت على الجنسية السعودية” لافتاً إلى أنه لم أصدق ذلك حتى استلم الهوية الوطنية.

وأضاف أنه تفاجأ بالخبر معرباً عن سعادته وفرحته الغامرة ، وأكد أن الأهل والأسرة كانوا فرحين ومتفاجئين .

وأكد أنه شعر بالفخر والشرف وفي الوقت ذاته تعتبر مسؤولية عالية لخدمة المملكة وإعطائها أكثر .

يذكر أن إياد السباعي عالم ولد في المملكة العربية السعودية، ونشأ في المملكة وحصل على درجة امتياز في البترول والمعادن من جامعة الملك فهد، ثم حصل على درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبد الله، من الناحية الفنية، شارك إياد السباعي ممثلاً للمملكة العربية السعودية في العديد من المسابقات الدولية مثل مسابقة Microsoft Imagine Cup في عامي 2008 و 2009 م، عمل في شركة أرامكو السعودية وانتقل إلى السويد وعمل هناك في العديد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.