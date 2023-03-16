أكد الباحث في شؤون الطاقة فهد بن جمعة، أن التوازن الذي تسعى إليه “أوبك” يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين.

وأوضح ابن جمعة، أن السياسة النفطية تُبنى على مبادئ اقتصادية وليست سياسية، مضيفا: “الاقتصاد ينظر إلى توازن العرض والطلب واستدامة هذا الإنتاج على أطول فترة ممكنة”.

وأضاف: “التوازن الذي تسعى إليه أوبك يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، حيث لا يمكن لدولة أن تزود العالم بالنفط وهي في أسواق مرتبكة ترتفع وتنخفض ويهدد المستقبل نفطها، والشاهد على ذلك ما يحدث للشركات الأمريكية”.

وتابع: “نتوقع أن يصل متوسط سعر النفط إلى 90 دولار خلال النصف الثاني من عام 2023 وهذا سعر مناسب للظروف الحالية ومحفز للاستثمارات، ويؤدي إلى نوع من التوزان في أسواق النفط”.

فيديو | الباحث في شؤون الطاقة د. فهد بن جمعة: التوازن الذي تسعى إليه "أوبك" يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين.. والسياسة النفطية تُبنى على مبادئ اقتصادية وليست سياسية #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/X73WUOW3Cs — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 15, 2023