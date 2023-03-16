أوضح الدكتور عمر الشلاش، أستاذ علم النفس المشارك، أن جحود الأبناء وعدم امتنانهم يعني أن ما يفعله الوالدين غير مقدر من أطفالهم.

وقال الشلاش خلال برنامج “سيدتي”: “من أبرز أسباب جحود الأبناء، هو تنفيذ كل رغبات الطفل وتحقيقها”.

ومن العلامات التي يمكن اكتشاف أن الطفل يعاني من جحود الأبناء، هي عدم وجود كلمة “لا” في قاموسه، مشيرا إلى أن هذه مهارة يجب تدريب الطفل عليها.

وأضاف: “الطفل يكون لديه نوع من الأنانية بسبب أنه تعود على العطاء بسخاء من الوالدين والاهتمام المفرط به، ما يجعله يعتقد أنه من حقه الحصول على كل شيء حتى ما يخص الآخرين”.

وأشار إلى أن جحود الأطفال في الصغر في حال لم يعالج سيستمر حتى سن كبيرة.

د. عمر الشلاش – أستاذ علم النفس المشارك: جحود الأطفال في الصغر في حال لم يعالج سيستمر حتى سن كبيرة @OmarAlshelash#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rcDJIDowiy — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 15, 2023

د. عمر الشلاش – أستاذ علم النفس المشارك: من خلال هذه العلامات يمكن اكتشاف أن طفلك يعاني من جحود الأبناء وعدم امتنانهم @OmarAlshelash#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uC82uyo8fq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 15, 2023