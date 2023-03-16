تعتزم لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، عدم تمديد دوري روشن، المقرر ختامه 31 مايو المقبل، على الرغم من ضغط المباريات من الجولة 24 حتى 30.

وأشار مصدر مطلع أن أي تمديد سيلخبط أوراق الأندية من ناحية مدة معسكراتها التحضيرية للموسم التالي، إضافة إلى مشاركة أندية أخرى في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، الصيف المقبل، وفق الرياضية.

وأوضح أن الموسم المقبل سيكون مضغوطًا بشكل كبير من ناحية مباريات الدوري، ومشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أيام الفيفا، وكأس آسيا 2023، مشيرا إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ستعلن منتصف الأسبوع المقبل، بقية مواعيد وأوقات مباريات جولات دوري روشن من “24” إلى “30”.