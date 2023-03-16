تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫97916 مقابل الريال الواحد 0٫25131

الدولار: 3٫75603 مقابل الريال الواحد 0٫26624

درهم إماراتي:1٫02261 مقابل الريال الواحد 0٫97789

ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65282

دينار أردني: 5٫29323 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي: 12٫23793 مقابل الريال الواحد 0٫08171

دينار بحريني: 9٫96316 مقابل الريال الواحد 0٫10038

الريال القطري: 1٫03152 مقابل الريال الواحد 0٫96944

الدرهم المغربي: 0٫36186 مقابل الريال الواحد 2٫76610

الجنيه المصري: 0٫12152 مقابل الريال الواحد 8٫22882